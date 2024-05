A San Giovanni Rotondo Aiman Mussakhajayeva apre la rassegna musicale 'InConcerto'

Venerdì 17 maggio ritorna a San Giovanni Rotondo la rassegna musicale internazionale ‘InConcerto’ che quest’anno spegne venti candeline.

A celebrare questo importante traguardo sarà il ritorno di una delle artiste più importanti del panorama musicale internazionale. Ad aprire infatti la serie dei quindici appuntamenti in programma sarà la regina kazaka del violino, Aiman Mussakhajayeva, la quale è tra i pochissimi musicisti al mondo a poter avere il privilegio di suonare uno dei 450 violini Stradivari esistenti costruiti dal celebre musicista Antonio Stradivari.

Nel concerto di venerdì 17 maggio, ospitato dall'auditorium Maria Pyle, Aiman Mussakhajayeva sarà accompagnata dal talentuoso pianista Giuseppe Gullotta e insieme eseguiranno il programma ‘Virtuosismo e Belcanto’ che prevede l'esecuzione di alcuni dei brani più difficili scritti per violino, tra cui la Sonata in la maggiore n.9 op.47, detta Sonata a Kreutzer, composta nel 1803 da Beethoven, nota per la sua difficoltà tecnica, l'insolita lunghezza e la sua portata emotiva. L’appuntamento è alle 20.30 (ingresso alle 20). Per informazioni scrivere a info@duocaputopompilio.com.