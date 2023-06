Roy Paci in concerto in piazza al 'Carpino in Folk' il 9 agosto

Roy Paci sbarca in Capitanata. Il trombettista e cantante siciliano porterà il suo tout ‘Calienze’ al ‘Carpino in Folk’ il 9 agosto a partire dalle 21.30 in piazza del popolo. Con lui, la storica band degli Aretuska.

“Pensavamo di mettere in standby i concerti per quest'estate – si legge sulle pagine social dell’artista – per focalizzarci sulla musica nuova, ma la vostra saudade per i nostri live e gli attestati di stima ricevuti da tanti addetti ai lavori ci hanno emozionato parecchio. Ed eccoci qua, più carichi e calienti che mai! A grande richiesta suoneremo in bellissimi festival di vecchi e nuovi amici e ci saranno tante sorprese ad ogni live. Siete pronti alla botta d'energia di una delle più grandi band electro patchanka del globo terracqueo?”.