A Sant'Agata di Puglia arrivano Rosa Chemical e Ciccio Merolla

Lunedì 21 agosto a Sant’Agata di Puglia secondo e ultimo appuntamento con il ‘Ciccio Riccio Tour’. A partire dalle 22 in piazza Perillo sul palco Rosa Chemical e Ciccio Merolla insieme a Livio Cori (Conosciuto soprattutto quale autore di ‘Surdat’, brano della colonna sonora della serie ‘Gomorra’), Ascanio (direttamente dalla scuderia di ‘Amici di Maria De Filippi’) e Nakay.

Rosa Chemical, pseudonimo di Manuel Franco Rocati artisticamente nasce come pittore, tatuatore, modello e poi come writer. La sua carriera inizia nel novembre 2018 con il singolo ‘Kournikova’. L’anno successivo, il successo del brano ‘Tik Tok’ lo porta in tour in giro per l’Italia. Nel 2022 a Sanremo presenta il brano ‘Made in Italy’. Lo scorso maggio è uscito il suo nuovo singolo dal titolo ‘Bellu guaglione’.

Francesco Merolla, detto Ciccio, è conosciuto soprattutto in veste di percussionista di artisti come Bennato, Senese e Gragnaniello. Ha all’attivo tre album e suo è il tormentone social ‘Malatìa’.