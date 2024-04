A Rodi Garganico la tappa pugliese del concorso nazionale ‘Il microfono d’Italia'

Domenica 26 maggio alle 14 l’arena del Blue Marine Village di Rodi Garganico ospiterà il primo appuntamento della selezione pugliese del concorso nazionale ‘Il microfono d’Italia', evento ideato e organizzato da Samuel Accomo dell’agenzia alessandrina SAAS – Organizzazione Eventi – Management Artisti. Il concorso è aperto a tre categorie di concorrenti: ‘Junior’ dai 6 ai 16 anni, ‘Emergenti’ dai 17 anni (senza esperienze in concorsi e che non abbiano mai vinto in alcuna manifestazione canora), ‘Campioni’ dai 18 anni compiuti (possono concorrere persone che abbiano vinto altri concorsi). Per gareggiare i concorrenti dovranno portare sul palco esclusivamente brani in italiano (ai ‘campioni’ è data la possibilità di cantare brani inediti). Per ogni categoria verranno premiati i primi tre classificati. Previsto anche il premio della critica. LA finale si terrà a settembre.

Per informazioni e iscrizioni si può contattare il numero 388.6276934.