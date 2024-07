Al Porto Turistico di Rodi Garganico la stagione concertistica 'Dall'aurora al tramonto'

Orario non disponibile

‘Dall’aurora al tramonto’ è la nuova stagione concertistica al Porto Turistico di Rodi Garganico. Si articolerà in quattro appuntamenti ad ingresso libero, e i primi due eventi si terranno all’alba del 13 luglio e del 10 agosto, mentre saranno serali quelli del 25 e del 30 agosto.

Si comincia il 13 luglio con ‘Suoni dall’Aurora I’ con protagonisti Giuseppe Spagnoli (tastiere), Gualtiero Marangoni (basso), Elio Spagnoli (batteria), Gioacchino Lisanti (chitarra), Antonio La Marca (saxofono) e le voci di Rosangela Onorato, Miriam Gorgoglione e Tommaso Rispoli. Proporranno una serie di celebri melodie tutte legate all’alba per celebrare insieme un nuovo giorno, la vita che si rinnova, le speranze che sorgono sul mare e si trasformano in meravigliose realtà. Il concerto avrà inizio alle 5.15 del mattino nella piazza della Marina del porto di Rodi Garganico, poiché si svolge in occasione del Campionato mondiale di Offshore, evento di straordinaria rilevanza che proietta Rodi Garganico nel cuore dei più importanti avvenimenti sportivi marini internazionali.

La rassegna è organizzata dall’associazione ‘Luigi Russo’ in collaborazione con il Porto Turistico e il Comune di Rodi Garganico e l’Assessorato allo Sport della Regione Puglia. La direzione artistica è di Francesco Mastromatteo, musicista e docente del Conservatorio Giordano di Foggia.

(programma in aggiornamento)