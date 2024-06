Il Festival ‘Respiri d’Infinito’ inaugura l’estate musicale di Rodi Garganico

Dal 5 al 14 giugno, l’Auditorium del Convento delle Suore Discepole di Gesù Eucaristico di Rodi Garganico accoglierà il festival di musica da camera ‘Respiri d’Infinito’. Si tratta di quattro appuntamenti esclusivi, che vedranno esibirsi alcuni dei più promettenti giovani musicisti di Capitanata, in particolar modo garganici, e artisti di fama internazionale. Tutti gli appuntamenti inizieranno alle 19 e saranno ad ingresso libero.

Mercoledì 5 giugno suoneranno Maria Concetta Guglielmo al flauto, Giuseppe Di Paola alla fisarmonica, Martina Giungato al clarinetto, Elisco Placentino al violino, Alessandro Papa al pianoforte accompagnati dal soprano Carmen Bocale e dal mezzo soprano Federica Coco. I brani in scaletta sono: ‘Le Double de Paganini per flauto e fisarmonica’ di Y. Takahashi, ‘Rapsodia Espanola al estilo flamenco per flauto e fisarmonica’ di E. Flecijn, ‘Trio n.4 per flauto, clarinetto e fisarmonica’ di T. Kyllonen, ‘Le Violon dans le soir per voce, violino e pianoforte’ di C. Saint-Saëns e ‘Duets op.11’ di E. Chausson.

Martedì 11 giugno si esibiranno Martina Giungato (clarinetto), Vincenzo Galassi (pianoforte), Marcella Cipriani (violoncello), Vincenzo Totta (corno), Carmen De Pasquale (soprano) e Carmen Bocale (soprano). I brani saranno: di R. Schumann ‘Fantasiestücke op.73 per clarinetto e pianoforte’, di F. Mendelssohn ‘Fantasia H 238 per violoncello e pianoforte’, di L. Sinigaglia ‘Due pezzi op.28 per corno e pianoforte’, di Mendelssohn ‘Cinque Lieder op.10 F.’, di A. Beach ‘Four Songs op.14’, di G. Hermann ‘Drei Lieder per voce, clarinetto e pianoforte’, di S. Rachmaninov ‘Lieder op.34 1.1.2 e 14’, di R. Strauss ‘Vier Lieder op.27’ di N. Rota ‘Trio per clarinetto, violoncello e pianoforte (1973)’.

Mercoledì 12 giugno suoneranno Alessandra Fanelli (violoncello), Rachele Biancofiore (pianoforte), Martina Castellucci (oboe), Antonio Lamarca (saxofono), Simone Niro (pianoforte) e Michele De Letteriis (tromba). Eseguiranno i seguenti brani: ‘Sonata op.45 per violoncello e pianoforte’ di F. Mendelssohn, ‘Sonata per oboe e pianoforte FP 185’ di F. Poulenc, ‘Scaramouche per saxofono contralto e pianoforte’ di D. Milhaud, ‘Quier City per saxofono contralto, tromba e pianoforte’ di A. Copland e ‘Concerto per saxofono contralto, tromba e pianoforte’ di J. Rivier.

L’ultimo concerto, il 14 giugno, vedrà esibirsi il maestro Francesco Mastromatteo in duo con Andrew Wright, pianista americano attivo in Nord Europa. Il duo Mastromatteo-Wright celebrerà in questa occasione 15 anni di attività concertistica in ensemble eseguendo ‘Sonata op.65 per violoncello e pianoforte’ di F. Chopin e ‘Sonata op.19 per violoncello e pianoforte’ di S. Rachmaninov.

‘Respiri d’Infinito’ nasce a seguito della costante crescita registrata in quantità e qualità di iscritti dalla classe di Musica da Camera del maestro Francesco Mastromatteo presso la sede di Rodi Garganico del Conservatorio Umberto Giordano di Foggia. La kermesse gode del sostegno dell’Associazione ‘Luigi Russo’ del centro garganico e del Comune di Rodi Garganico.