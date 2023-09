A Rodi torna il campus del Conservatorio 'Umberto Giordano': "Racconteremo le emozioni della scuola"

La sezione di Rodi Garganico del Conservatorio di Musica ‘Umberto Giordano’ torna ad ospitare il Campus Rodi, l’iniziativa inaugurata nel 2018 che vede il coinvolgimento degli studenti della sede centrale e di quelli della sezione staccata in una settimana di prove e concerti. Il titolo di questa edizione è ‘Narrami o Musica’.

“Il campus di quest’anno – spiega il Maestro Francesco Mastromatteo, uno dei fiduciari della sezione di Rodi Garganico – ha un concetto unificante che è quello della narrazione. Infatti il titolo è una ripresa classica non casuale: ci rifacciamo al celeberrimo incipit dell’Odissea perché i brani musicali che ascolteremo, pur appartenendo alla tradizione classica musicale, si richiamano ad un più ampio concetto di crescita culturale che ha come centralità il racconto, la narrazione musicale, una narrazione assolutamente individuale e una reazione emotiva. Ecco, racconteremo le emozioni del vivere una scuola così ricca, molteplice e varia come la sede di Rodi Garganico”.

Si parte domenica 3 settembre con un doppio appuntamento: alle 11.30 in auditorium il matinée ‘Forma e rapsodia’con il duo violino e pianoforte Roberto D’Auria e Christian De Luca su musiche di Beethoven, Brahms e Dvoràk, alle 20 in anfiteatro il concerto inaugurale ‘Sacro e profano’ con l’orchestra di fiati della sezione garganica del Conservatorio diretta dal Maestro Gianmichele D’Errico che eseguirà brani di Weill, Tomasi e Spagnoli.

Lunedì 4 sarà la volta del concerto ‘Amarcord’ con il duo violino e pianoforte di Matteo Bevilacqua e Giuseppe Spagnoli su musiche di Morricone, Travajjoli, Bolling, Rota, Spagnoli, Evans, Jarre, Piazzolla, Harlen e Rodgers. Martedì 5 ‘Ricordi e Variazioni’ sulle note di Beethoven e Tchaikovsky con il trio violino, pianoforte e violoncello di Alessandro Deljavan, Francesco Peverini e Francesco Mastromatteo.

Mercoledì 6 settembre l’orchestra di fiati della sezione di Rodi accompagnerà i solisti che per l’appuntamento de ‘Il solista e l’Orchestra’ suoneranno brani di Mozart, Rimskij-Korsakov, Pusceddu, Lacerenza, Waignein e del maestro Giuseppe Manduzio che sarà fra i direttori della serata insieme a Giacomo Lasarcina, Francesco Canestrale, Marco Bomba, Francesco Buono, Antonio Falco e Federica Petrosino.

Giovedì 7 doppio appuntamento con il matinée ‘Elementi di emancipazione metallica’ di Alessandro Di Giulio alle percussioni su musiche di Cole, Lang, Mazzariello, Psathas e Prestini alle 11.30 in Auditorium, e poi la sera con ‘Saxofono Grand Tour’ che vedrà l’ensemble ‘Saxofonia’ diretta dal maestro Gabriele Buschi eseguire brani di de Peco, Morricone, Sheldon, Šostakovi?, Galliano, Rota e Sheldon.

Venerdì 8 sarà la volta dell’orchestra d’archi giovanile diretta dai Maestri Andrea Palmacci e Giuseppe La Malfa nel concerto ‘L’Arco del Racconto’ con musiche di Grieg, Elgar e Holst. Sabato 9 settembre ‘Tutti all’opera’ con gli allievi della docente di canto lirico Rosa Ricciotti accompagnati al pianoforte dal Maestro Bruno Bit e sotto la regia di Lev Pugliese. In scaletta brani di Paisiello, Rossini, Mozart, Donizzetti, Verdi, Bizet e Puccini.

L’edizione 2023 del Campus si concluderà domenica 10 settembre alle 11.30 in auditorium con il matinée ‘Wanderung-via musicali dell’interiorità’ con lo Stimmung Duo formato da Nunzio Aprile e Palma Mangiacotti al pianoforte a quattro mani che suoneranno brani di Schubert, Schumann e Brahms.

Tutti i concerti (esclusi i matinée) si terranno nell’anfiteatro alle ore 20. Dal 6 al 9 settembre, inoltre, sulla pagina fb del Conservatorio sarà possibile conoscere il dietro le quinte del Campus direttamente dalla voce dei suoi protagonisti grazie al talk ‘Radio Campus’.