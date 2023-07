Rhove in concerto a San Giovanni Rotondo

Per informazioni consultare www.comune.sangiovannirotondo.fg.it

Dal 12/08/2023 al 12/08/2023

A San Giovanni Rotondo arriva Rhove, il giovane rapper autore della hit ‘Shakerando’. Canterà in occasione del ‘Soliluna - Coachella Ex-perience’ sabato 12 agosto al Parco del Papa. Ingresso con ticket.

Samuel Rovenda, meglio conosciuto come Rhove, inizia a rappare fin da piccolo, con esibizioni all’interno dei centri sociali o delle discoteche. La sua passione lo porta ad autopubblicare il primo singolo ‘Blanc Orange (na na na)’ che in pochissimo tempo raggiunge 300mila visualizzazioni su Youtube. Con la pubblicazione del brano “La Zone” feat. Shiva raggiunge quasi 7 milioni di stream su Spotify che vanno ad arricchire il suo record di 20milioni di stream sulle piattaforme digitali con soli 5 brani pubblicati.

Ma è con ‘Shakerando’ che arriva davvero la consacrazione di Rhove: inizialmente con oltre 240milioni di stream totali, e più di 65milioni di views con i suoi video, sale ai vertici di tutte le classifiche digitali da YouTube a Shazam. Il singolo esce a dicembre 2021, ma continua a persistere nelle prime posizioni della Chart singoli FIMI ancora in piena estate 2022. Gli stream arrivano a oltre 304milioni e le visualizzazioni dei video a più di 90milioni: due i dischi di platino e tre i dischi d’oro in poche settimane. Tutto questo non può che sfociare nel primo attesissimo album di debutto, uscito a giugno 2022 ‘Provinciale’. (biografia da ‘Universal Music’)