A Peschici il primo maggio concerto di Ottavio de Stefano & OdS Big Band

A Peschici il primo maggio sarà all’insegna della musica con il concerto di Ottavio de Stefano & OdS Big Band. L’appuntamento è alle 19.30 in piazza Pertini.

Ottavio De Stefano. Foggiano, classe 1991, biologo nutrizionista e preparatore atletico, è diventato famoso al pubblico nazionale per le sue doti artistiche da crooner, con un timbro unico nel suo genere, adatto ad interpretare canzoni d’amore, standard jazz e divertenti brani rock and roll. Dopo il secondo posto ad ‘Amici’ nel 2011, inizia un lungo tour internazionale che lo porta a duettare con artisti del calibro di Tom Jones, a cantare per Mel Gibson e a collaborare con Tony Renis per progetti destinati al mercato americano.

In Italia si esibisce in piazze e teatri insieme alla OdS Big Band diretta dal Maestro Antonello Ciccone, una formazione che lo accompagna in un repertorio italiano e internazionale incentrato sullo swing, il rock and roll e il pop passando per le più famose ballate e gli standard jazz.