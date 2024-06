I Matia Bazar in concerto a Peschici per la festa patronale di Sant'Elia

In chiusura della festa patronale in onore di Sant’Elia, a Peschici domenica 21 luglio alle 22 in piazza Pertini, concerto dei Matia Bazar.

Matia Bazar. Formatosi nel 1975 a Genova, la formazione storica comprendeva il quintetto composto da Antonella Ruggiero (voce), Carlo Marrale (chitarra, voce), Aldo Stellita (basso), Piero Cassano (tastiere, voce) e Giancarlo Golzi (batteria). Il nucleo della band, che nella sua storia ha affrontato numerosi cambi di formazione, soprattutto fra le cantanti, ha vinto per due volte il Festival di Sanremo (nel 1978 con ‘E dirsi ciao’ e nel 2002 con ‘Messaggio d’amore’) e altrettante il premio della critica, riscuotendo anche un notevole successo internazionale.

Oggi la band è formata da Fabio Perversi (tastiere e violino), Luna Dragonieri (voce), Piercarlo ‘Lallo’ Tanzi (batteria), Silvio Melloni (basso) e Gino Zandonà (chitarra).