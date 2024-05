Gigi D'Alessio in concerto a Peschici

Gigi D’Alessio fa tappa in Capitanata con il suo tour estivo. L’appuntamento è per il 20 agosto alle 21 all’Arenile del Porto di Peschici. I biglietti saranno disponibili a partire dalle 16 di oggi su TicketOne e nei circuiti di vendita abituali (info su www.friendsandpartners.it).

Con ‘Outdoor 2024’, l’artista partenopeo riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: ‘Non mollare mai’, ‘Il cammino dell’età’, ‘Mon amour’, ‘Quanti amori’, ‘Como suena el corazon’, ‘Non dirgli mai’, ‘Una magica storia d’amore’, ‘Un nuovo bacio’, ‘Annarè’, ‘Fotomodelle un po’ povere’, e tanti altri ancora. Ma ci saranno anche le nuove canzoni dall’album ‘Fra’, in uscita il prossimo 24 maggio, come il singolo appena pubblicato ‘Nu dispietto’ che ha scatenato tra i fan il toto-nomi sull’identità misteriosa della voce di donna che si intreccia nel brano con quella di Gigi.

Sul palco sarà accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).