Il Parco Iconavetere rinasce dai giovani: arriva il 'Fafa Fest'

Si chiama ‘Fafa Fest – Fare la città’ ed è l’evento destinato ai giovani che animerà il Parco Iconavetere di via Ciano venerdì 7 luglio a partire dalle 18. Organizzato dalla Comunità sulla strada di Emmaus, si tratta di un festival che darà spazio ad installazioni artistiche, area food e gioco, stand espositivi e tanta musica.

A salire sul palco espressioni artistiche locali come Meglioiguai e i suoi suoni visionari, il cantautore Rolfi e il rapper foggiano e vera star dei social Gora. Prevista la presenza di tre ospiti di fama nazionale: Tripolare con il suo lavoro ‘Tutto Quello che Voglio’ prodotto da Sugar Music e Alice, membro dei Thru Collected progetto nato durante la pandemia e presto affermatosi come una delle realtà emergenti in ambito musicale e artistico più valide e promettenti del panorama nazionale. A chiudere la serata Generic Animal ovvero il cantautore e compositore Luca Galizia fresco di ep, ‘Mondo rosso’, che verrà presentato durante la serata.

L’obiettivo della kermesse – come dichiarato dagli organizzatori in una nota – è quello di creare “un momento di aggregazione e crescita culturale per la città e per le giovani generazioni che la abitano”, ma anche di “rianimare uno spazio poco conosciuto”.

Come si legge sul sito del Fai, il Parco sorge sull’area che era occupata dal Convento dei Frati Cappuccini, nella cui chiesa avvenne la prima apparizione della Madonna Iconavetere in occasione del terremoto del 20 marzo 1731 che distrusse la città. Di quel convento oggi rimangono resti di mura inglobati nel parco progettato dall'architetto foggiano Sergio De Sandro Salvati e inaugurato nel 1988. Da allora, è saltuariamente sede di appuntamenti pubblici soprattutto cerimonie religiose.