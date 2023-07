Paolo Belli chiude la festa patronale di Candela

Paolo Belli con la sua Big Band passa per Candela venerdì 18 agosto alle 22 in piazza Plebiscito, a conclusione della tre giorni di festeggiamenti in onore del Santo Protettore, San Rocco.

Belli è nato musicalmente verso la metà degli anni ’80, con il debutto ufficiale al Festival di Sanremo del 1989 con i Ladri di Biciclette. Ha saputo costruire un sound personalissimo e riconoscibile, una sorta di pop colorato di swing che lo ha portato anche a collaborare con grandi esponenti della musica italiana ed internazionale e dello spettacolo, tra i quali Sam Moore, Dan Aykroyd, Billy Preston, Vasco Rossi, Enzo Jannacci, Litfiba, Paolo Rossi, Mogol, Avion Travel, P.F.M. e Mario Lavezzi e che lo ha portato negli anni per tre volte sul palco del Festival di Sanremo, per ben cinque edizioni sul palco del Concerto del 1 maggio a Roma e che gli ha permesso di vincere due edizioni del Festivalbar.

L’ultimo album è stato pubblicato nel mese di maggio del 2022 ‘La musica che ci gira intorno’, raccolta di cover riarrangiate e suonate in stile grande orchestra e da cui sono stati estratti i singoli ‘L’italiano’ e ‘Parlare con i limoni’. (biografia dal sito ufficiale di Paolo Belli).