Paola e Chiara in concerto a San Nicandro Garganico

Paola e Chiara arrivano in Capitanata. Il loro ‘Per sempre tour’, martedì 20 giugno alle 22 farà tappa in piazza IV novembre a San Nicandro Garganico. Il concerto sarà gratuito. In scaletta i brani che le hanno rese celebri, ma anche le canzoni del loro ultimo lavoro discografico, ‘Per sempre’, che contiene il brano ‘Furore’ presentato quest’anno a Sanremo. Un brano che ha segnato la reunion delle sorelle Iezzi dopo un periodo di ‘sperimentazioni’ in solitaria.

“Per Sempre è vostro – scrivono sulla loro pagina facebook – perché è solo grazie a voi che c’è, perché è solo grazie a voi che abbiamo deciso di metterci in gioco, perché senza di voi, noi, il coraggio, forse, non lo avremmo mai trovato. Che non sia solo un disco ma anche un piccolo simbolo per tutti coloro che vogliono tornare a innamorarsi delle loro passioni e di loro stessi. ‘Per Sempre’ è stato fatto con amore, tutto quello che abbiamo ricevuto da voi. Vi amiamo”.