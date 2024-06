Silvia Mezzanotte in concerto a Panni

A Panni martedì 27 agosto alle 21.30 in largo Crociata, concerto di Silvia Mezzanotte.

Silvia Mezzanotte. Inizia a cantare giovanissima e approda a Sanremo tra i giovani nel 1990 conquistando il quarto posto con la canzone ‘Sarai grande’. Inizia a collaborare con grandi artisti come De Gregori e la Pausini fino a quando nel 1999 diventa la voce dei Matia Bazar (in sostituzione di Laura Valente). Con la celebre band partecipa a tre edizioni del Festival della città dei fiori vincendo quella del 2002 con la canzone ‘Messaggio d’amore’. Ne segue un lungo tour.

La Mezzanotte lascia i Matia Bazar nel 2004 per intraprendere la carriera da solista (con tre album) che alterna a quella teatrale. Nel 2023 porta in giro con lo storico chitarrista del Matia Bazar, Carlo Marrale, un tour celebrativo in acustica (voce e chitarra) per i 40 anni dall’uscita del brano ‘Vacanze romane’.