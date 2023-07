Pablo e i Gipsy Kings portano le sonorità latine ad Apricena

Venerdì 18 agosto per il secondo appuntamento di ‘Suonincava’ ad Apricena arrivano Pablo & Gipsy Kings. Il concerto si terrà alle 22 in piazza Giovanni Paolo II. Ingresso libero.

Nato nel 1978, il gruppo ha raggiunto il successo soltanto nel 1987 con il terzo album omonimo che contiene le hit ‘Djobi Djoba’, ‘Bamboléo’ e la ballata ‘Un Amor’. Da allora i Gipsy Kings girano il mondo in tour senza sosta. La loro caratteristica è quella di fondere stili tradizionali di flamenco con pop occidentale e ritmi latini, anche se negli ultimi anni hanno subito il fascino della musica araba, del raggae e del jazz.

All’Italia sono legati dal duetto con Massimo Modugno al Festival di Sanremo del 2004 (‘Quando l’aria mi sfiore’) e da quello con Gigi D’Alessio nella canzone ‘Solo lei’ (2008). Inoltre la Disney-Pixar li ha voluti per la versione spagnola del celebre brano ‘Hai un amico in me’ per il film ‘Toy Story 3’. Hanno all’attivo 14 album: l’ultimo è ‘El Madrileno’ del 2021.