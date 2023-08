A Orta Nova tanta musica per la seconda edizione de 'Il Geometra Sognante'

A Orta Nova torna ‘Geometra Sognante’, uno degli appuntamenti musicali più importanti del territorio dei Cinque Reali Siti. Dal 31 agosto al 2 settembre la villa comunale Federico II ospiterà la quinta edizione dell’evento ideato ed organizzato dall’aps ‘Mao FM 19.77 E.T.S.’ e dedicata a Maurizio Ferrandina, indimenticato geometra e musicista ortese, pioniere della musica e dello spirito rock nella cittadina ortese a partire dagli anni Novanta.

La tre giorni si aprirà con la lettura di ‘Into the Wilde’ a cura di ‘LeggerMente Noi BookClub’, poi spazio al contest ‘Mao Caricone’ che porterà sul palco artisti emergenti quali A Rebours, Gli Infami, Giovanni I Queen, Iroai e Maks. A valutarli una giuria di qualità presieduta dal famoso dj e speaker radiofonico Federico ‘l’Olandese Volante’. Non mancheranno i live di musicisti affermati come Kaotika, Dreap Dealers, Tommaso DJ, Maiali Volanti, ed ancora Mao Sauce, Andrea Melissano, Luigi Fioretti DJ, New Ort Band, Paperwalls vincitori della prima edizione del Contest.

E poi le performance dell’artista capovolto Monsieur David e di Madame Marion con lo spettacolo ‘la danse du pied’, di Lino’s street Circus, di Fabiola Forlenza con il suo ‘Cose dall’alto mondo’ e della scuola di danza ‘A.S.D. Azzurra School’. Spazio anche per il progetto ‘Urban Connection’ con dance freestyle a cura di Roberta Farella, STG CREW e STAY FRESH CREW con special guest MARCELO. A conclusione di ognuna delle tre serate, la musica di Beppe Martire e Antonio Di Pierro con DJ SET. Gran finale il 2 settembre con i dj di Radionorba.