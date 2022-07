I Nomadi in concerto nel Foggiano: 60 anni di storia in piazza ad Accadia

Lunedì 22 agosto, alle 21.30, in piazza San Pietro e Paolo, si terrà il concerto dei Nomadi, formazione storica tra le più longeve in Italia. Oltre ai brani del nuovo album 'Solo essere umani', il gruppo di Bebbe Carletti - fondatore con Augusto Daolio - che l'anno prossimo festeggerà i 60 anni di vita, suonerà i successi intramontabili, da Io vagabondo a Un Pugno di sabbia, da Canzone per un'amica a Dio è morto, e tanti altri brani che hanno fatto la storia della musica leggera italiana. Nella loro carriera hanno inciso 83 album e 39 raccolte.