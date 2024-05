Noemi in concerto a Ischitella

A Ischitella, gran finale delle celebrazioni in onore di SS. Maria Assunta e di San Rocco, sabato 17 agosto alle 21 in piazza con il concerto grauito di Noemi.

Noemi. Partecipa alla seconda edizione di X Factor dove emerge per la sua voce grintosa e graffiante e con il singolo ‘Briciole’ scala l’airplay radiofonico e le classifiche, ottenendo il disco d’oro. Pubblica ‘Sulla mia pelle’, il suo primo album di inediti che contiene ‘L’amore si odia’ brano certificato multiplatino. Partecipa a sette Festival di Sanremo (nel 2012 con ‘Sono solo parole’ si classifica al terzo posto), nel 2012 è stata scelta dalla Walt Disney per comporre la colonna sonora italiana del film d'animazione ‘Ribelle - The Brave’. Nel corso della sua carriera riceve numerosi premi e riconoscimenti, inclusi cinque Wind Music Awards, tre Premi Lunezia e un Nastro d'argento Speciale per l'interpretazione della canzone ‘Domani è un altro giorno’.