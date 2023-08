Nicola Piovani e la sua orchestra in concerto a Sant'Agata di Puglia

A Sant’Agata di Puglia serata da Oscar con Nicola Piovani. Mercoledì 23 agosto alle 22 in piazza XX settembre l’acclamato pianista e compositore dirigerà la sua orchestra per un concerto che ripercorrerà la sua straordinaria carriera.

La sua prima colonna sonora risale al 1968 e fa parte della pellicola ‘Cinegiornali del movimento studentesco’ di Silvano Agosti. L’anno successivo Agosti gli affida la colonna sonora del suo lungometraggio ‘NP il segreto’. Inizia così la sua carriera di autore di musica per il cinema per il quale comporrà oltre 200 colonne sonore lavorando con i più prestigiosi registi italiani: Bellocchio, Monicelli, Moretti, i Fratelli Taviani, Tornatore, Benigni, Muccino, Amelio, Rubini. Comporrà anche il commento musicale per gli ultimi tre film di Federico Fellini.

Nel 1970 compone a quattro mani con Fabrizio De André gli album ‘Non al denaro, non all’amore né al cielo’ cui segue ‘Storia di un impiegato’. Scrive tre canzoni per il tour teatrale di Roberto Benigni (1994/95), tra cui la fortunata ‘Quanto t’ho amato’. Ha vinto 4 David di Donatello, 2 Ciack d’Oro, 5 Nastri d’Argento, 2 Globi d‘Oro (Stampa estera), Globo d’Oro alla carriera, Festival del Cinema Europeo, Festival di Madrid (alla carriera), Premio Oscar, Sound Stars Award alla Carriera, Premio Oscar, Premio le Maschere del Teatro.