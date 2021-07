Musica nelle Corti di Capitanata: gli appuntamenti dal 5 al 9 luglio

Nuova settimana con i concerti della venticinquesima edizione di “Musica nelle Corti di Capitanata”. Si parte lunedì 5 luglio nell’Auditorium del Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” dove si terrà il concerto dal titolo “L’arte di arrangiare”. Ylenia Montaruli (violino), Dino De Palma (viola), Amedeo Cicchese (violoncello) e Leonardo Miucci (pianoforte storico) suoneranno il Quartetto in mi bemolle maggiore KV 452 di Mozart (nella trascrizione anonima del Quintetto per fiati e pianoforte KV 452) e il Quartetto in mi bemolle maggiore op.16 di Beethoven (nella trascrizione autentica del Quintetto per fiati e pianoforte op.16).

Mercoledì 7 luglio si ritornerà nel Chiostro di Santa Chiara con il recital pianistico di Dora Salce che eseguirà brani di Felix Mendelsshon-Bartholdy, Franz Liszt e Sergei Prokofiev. Giovedì 8 luglio sarà la volta di “Giovani talenti in concerto. Un viaggio verso Est, dal Brasile alla Russia” per ascoltare gli idiomi musicali dei diversi paesi grazie a Matteo Cisternino (chitarra), Marco Capone (pianoforte), al duo Riccardo Cavaliere (sassofono)-Giuseppe Padalino (percussioni) e al trio Clara De Santis (violino)-Antonio Lo Curto (violoncello)-Daria Cimino (pianoforte) che suoneranno brani di Heitor Villa-Lobos, Federico Moreno Torroba, Fryderyk Chopin, Théodore Dubois e Dmitri Shostakovich.

Venerdì 9 luglio primo appuntamento con “Il Solista e l’Orchestra”: con l’esibizione di tre dei sette studenti del Conservatorio selezionati durante le udizioni dei mesi scorsi fra la sede foggiana e la sezione staccata di Rodi Garganico. Si tratta di Rita Di Perna (flauto), Giovanna Sevi (violino) e Antonio Lo Curto (violoncello) che saranno accompagnati dall’Orchestra Sinfonica Young diretta dal Maestro Rocco Cianciotta. “Dal concerto barocco alla fantasia d’arie d’opera” è il titolo del concerto dedicato alla memoria di Giuseppe Graniero, cornista studente del Conservatorio scomparso due anni fa, al quale è stata intitolata una borsa di studio che verrà assegnata nella serata finale della rassegna. In scaletta brani di Joseph Haydn, Richard Strauss, François Borne ed Henryk Wieniawski.

I concerti saranno fruibili in doppia modalità e totalmente gratuita: per circa un centinaio di spettatori sarà possibile avere un posto assegnato gratuito all’interno del Chiostro di Santa Chiara previa prenotazione sulla piattaforma Eventbrite (https://www.eventbrite.it/o/conservatorio-di-musica-u-giordano-di-foggia-33601762295) mentre gli altri – grazie al supporto tecnico della Warning Film – potranno seguire i concerti in diretta streaming su https://www.livego.it/conservatorio-umberto-giordano.

Gli eventi inizieranno alle ore 21.00 con ingresso alle ore 20.15.

Sono previsti accrediti per la stampa.

