Studenti che suonano con i docenti, torna 'Musica nelle corti di Capitanata': "Valorizziamo il nostro futuro"

Torna 'Musica nelle Corti di Capitanata'. Dal 21 giugno al 14 luglio le serate foggiane saranno nuovamente allietate dalla rassegna concertistica che mette insieme studenti e docenti del Conservatorio di Musica Umberto Giordano e che quest’anno è giunta alla 26esima edizione. Sedici i concerti che si terranno nella splendida ed abituale cornice del settecentesco Chiostro di Santa Chiara, e che prenderanno il via nel giorno della ‘Festa della Musica’ con l’esibizione dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio che si esibirà con brani del grande repertorio orchestrale, alcuni dei quali eseguiti per la prima volta a Foggia. A seguire un caleidoscopio musicale composto da recitals solistici, concerti cameristici, esibizioni di ensemble, galà lirico-sinfonico.

Torneranno gli appuntamenti de 'Il solista e l’Orchestra' che vedranno esibirsi come solisti in due diversi appuntamenti quattro studenti del Conservatorio selezionati durante le udizioni dei mesi scorsi fra la sede foggiana e la sezione staccata di Rodi Garganico. Uno di loro riceverà il Premio Corti di Capitanata (nato nel 2018) che consisterà nella partecipazione ad un concerto nell’ambito della stagione concertistica della ICO 'Suoni del Sud' al Teatro Giordano nel prossimo novembre, e nella realizzazione di un videoclip con 'Clab Studios'. Uno di questi concerti (l’8 luglio), inoltre, sarà dedicato alla memoria di Giuseppe Graniero, cornista studente del Conservatorio scomparso quattro anni fa, al quale è stata intitolata una borsa di studio che verrà assegnata nella serata finale della rassegna, ovvero durante il Gran Galà Lirico Sinfonico del 14 luglio.

Anche in questa edizione, in contemporanea si svolgerà la XVIII edizione del Rodi Jazz Fest presso due bellissimi luoghi della nostra provincia, ovvero il convento di San Matteo a San Marco in Lamis e la cattedrale di Bovino.

“Questa edizione – dichiara il direttore del Conservatorio, il maestro Francesco Montaruli – è un traguardo unico e prestigioso nell’ambito delle istituzioni di alta cultura, che denota la grande capacità del Conservatorio di Foggia e della sua sezione di Rodi Garganico nella fase della progettualità e della qualità delle proposte. I programmi e gli organici, infatti, mettono in evidenza peculiari combinazioni timbriche e strumentali, tutto per riconfermare la caratteristica della nostra progettazione con un cartellone all’altezza del passato e rivolto a valorizzare il nostro futuro, con una grande partecipazione dei nostri allievi più talentuosi, selezionati da rigorose audizioni”.

“Con questa rassegna rinnoviamo l’impegno a sviluppare i nostri talenti - precisa il Presidente del Conservatorio, il prof. Saverio Russo – e ad accompagnare i giovani in formazione in un percorso di costruzione del futuro. Lo facciamo, contribuendo a dare fiducia ai tanti nostri concittadini che hanno voglia di futuro, in particolare in una città come Foggia dove la sfiducia e la voglia di fuga rischiano di trovare alimento nelle perduranti difficoltà del presente”.

Per assistere ai concerti, sarà sufficiente presentarsi la sera a partire dalle 20.30 presso il Chiostro di Santa Chiara. I concerti, ad ingresso libero, inizieranno alle 21. Questi gli appuntamenti della prima settimana.

Mercoledì 21 giugno concerto di inaugurazione dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio che diretta dal maestro Daniele Belardinelli eseguirà ‘Una notte sul Monte Calvo’ di Modest Musorgskij, ‘Bolero’ di Maurice Ravel e ‘Danze sinfoniche’ (da ‘West Side Story’) di Leonard Berstein.

Giovedì 22 primo appuntamento con i ‘Giovani talenti in concerto’: Alfonso Risoli (fisarmonica), il trio composto da Jeong Yoojin (soprano), Concetta Bove (clarinetto) e Laura Ligori (pianoforte), e il duo Mun Hyeon Kyeong (mezzosoprano)-Laura Ligori (pianoforte) accompagnati dall’ensemble celli eseguiranno brani di Alessandro Scarlatti, Viatcheslav Semionov, Johann Wenzel Kalivoda, Franz Schubert, Gioachino Rossini, Thomas Arne, Heitor Villa-Lobos, Josef Strauss e Schott Joplin.

La prima settimana della rassegna si chiuderà venerdì 23 con il recital pianistico di Serena Valluzzi dal titolo ‘La musica specchio dell’anima’ con brani di Robert Schumann, Claude Debussy e Isaac Albéniz.