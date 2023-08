Il rapper Moreno arriva a Carpino

Sabato 19 agosto alle 22.30 in piazza del Popolo a Carpino arriva Moreno con una tappa del suo tour.

All’anagrafe Moreno Donadoni, musicalmente nasce con il collettivo ‘Ultimi AED’ imponendosi nel freestyle e partecipando a ‘MTV Spit’ dove arriva in semifinale. Il successo arriva nel 2013 quando, primo rapper ad essere ammesso ad ‘Amici di Maria De Filippi’, vince il talent e si aggiudica anche il premio della critica giornalistica.

Oltre che dagli amanti del rap, Moreno è conosciuto anche fra i cultori di anime e cartoon. Sue, infatti, sono le canzoni ‘Supereroi in San Fransokyo’ del film di animazione Disney ‘Big Hero 6’ e il brano ‘Lupin un ladro in vacanza’, sigla della serie televisiva ‘Lupin III - L'avventura italiana’ cantata in coppia con Giorgio Vanni (altra star delle sigle dei cartoni animati).

Ha all’attivo tre album. L’ultimo è ‘Slogan’ del 2016.