Nino Frassica e i Los Plaggers a Monte Sant’Angelo

Per gli eventi speciali del cartellone del progetto ‘Un monte in cammino’ che celebra Monte Sant’Angelo quale Capitale della cultura di Puglia 2024, Nino Frassica allieterà il pubblico il 28 settembre in Piazza Giovanni Paolo II. L’ingresso è libero.

Accompagnato dai Los Plaggers, band formata da sei musicisti, lo show è un originalissimo e coinvolgente viaggio musicale per oltre due ore di concerto cabaret. Una grande festa per un’operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica. Protagonista anche il pubblico che, travolto dal ritmo incalzante dello show, mentre si diverte con le invenzioni musicali di Frassica, può cantare e partecipare direttamente allo spettacolo grazie a medley dedicati alla musica degli anni Sessanta e Sessanta, fino a crearsi un’atmosfera di complicità e intesa, grazie all’inesauribile vérve comica dell’artista siciliano.