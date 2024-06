Mecna in concerto a Monte San’Angelo

Indirizzo non disponibile

Per gli eventi speciali del cartellone del progetto ‘Un monte in cammino’ che celebra Monte Sant’Angelo quale Capitale della cultura di Puglia 2024, il 25 luglio alle 21 in villa comunale Mecna porterà una tappa del suo nuovo tour dal titolo ‘Vuoi partire con me?’. Il concerto è gratuito.

Mecna. Classe 1987, è un rapper capace di raccontarsi attraverso produzioni raffinate, caratterizzate da tappeti elettronici e atmosfere soffuse che, uniti alle liriche autobiografiche ma mai autoreferenziali, hanno creato in questi anni uno stile inedito e inconfondibile. Dopo ‘Mecna 360 – Love Music & Art Exhibition’, la sua prima residency in cui ha conquistato il pubblico di Base a Milano, Mecna ritorna a esibirsi live.