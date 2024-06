Daniele Silvestri in concerto a Monte Sant’Angelo

Per gli eventi speciali del cartellone del progetto ‘Un monte in cammino’ che celebra Monte Sant’Angelo quale Capitale della cultura di Puglia 2024, il 6 agosto alle 21 concerto di Daniele Silvestri.

Il cantautore porterà ‘Il cantastorie recidivo’ nel suggestivo scenario del Castello di Monte. Si tratta di un live speciale con una formazione in trio per regalare al pubblico una versione inedita dei suoi brani, per celebrare 30 anni di musica, anni durante i quali Silvestri ha dimostrato una sensibilità particolare nel raccontare le storie della vita quotidiana, affrontando tematiche sociali e politiche in modo diretto e poetico. Storie che hanno descritto in maniera sincera, ironica e romantica il nostro paese e chi lo abita. Una combinazione di talento artistico, impegno sociale e versatilità stilistica, che lo hanno reso una figura tra le più significative della scena musicale italiana. Biglietti su ticketone.