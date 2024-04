A Monte Sant'Angelo l'anteprima della decima edizione del festival dei cammini 'Viator'

A Monte Sant’Angelo torna ‘Viator’, il festival musicale dedicato ai cammini. Novità di questa decima edizione, ideata e diretta da Giovannangelo De Gennaro e Michele Lobaccaro, sarà lo speciale concerto-racconto che farà da anteprima alla kermesse e che offrirà uno sguardo retrospettivo sulla programmazione delle edizioni precedenti e presenterà anteprime esclusive dei concerti che caratterizzeranno il 2024. L’evento si terrà presso la Green Cave di FestambienteSud a Monte Sant’Angelo sabato 27 aprile alle 20.30. Un ensemble musicale speciale composto da Giovannangelo De Gennaro, Michele Lobaccaro, Fabrizio Piepoli, Alessandro Pipino e Nicola Nesta condurrà il pubblico in un viaggio musicale attraverso i dieci anni di storia del festival con le melodie che hanno colorato questa straordinaria esperienza.

Il concerto di anteprima è organizzato in collaborazione con il festival FestambienteSud che a sua volta celebra il suo ventennale nella cornice del cammino evento del progetto Gargano Sacro, partito da Rignano Garganico il 25 aprile e che sabato 27 transita da Monte Sant'Angelo per continuare nei giorni successivi verso Vieste, dove si concluderà il primo maggio. I biglietti sono in vendita su Vivaticket.