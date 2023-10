Michele Zarrillo in concerto a Lucera

Michele Zarrillo sarà in concerto a Lucera il 24 novembre, alle 21, al Teatro dell’Opera. Gran finale per i festeggiamenti dedicati ai 25 anni di attività della Compagnia 'Strumenti e Figure' che aveva dato il via alle celebrazioni il 18 marzo scorso con Dolcenera, in occasione della ricorrenza di San Giuseppe, proseguendo con Morgan e Mario Venuti, tutti eventi che hanno fatto registrare il sold out.

“Siamo felici di chiudere questo anno straordinario con un artista poliedrico e molto amato – annuncia Francesco Finizio, presidente di Strumenti e Figure - che regalerà al pubblico un’incredibile serata all’insegna della melodia e dell’emozione. Le canzoni di Zarrillo e la sua voce dal timbro inconfondibile hanno segnato la storia della musica italiana e intere generazioni. Siamo certi che gli spettatori vivranno emozioni indimenticabili ripercorrendo le musiche e le atmosfere di brani diventati ormai dei classici”.

Il cantautore, musicista e compositore romano dalla lunga e brillante carriera proporrà infatti a Lucera i suoi più grandi successi accompagnato dalla Melos Orchestra diretta da Francesco Finizio. In scaletta le celebri 'Una rosa blu', 'L'elefante e la farfalla', 'L'acrobata', Il sopravvento', 'Ragazza d'argento', 'Il canto del mare', 'Mani nelle mani', 'L'alfabeto degli amanti', 'Su quel pianeta libero', 'L'amore vuole amore', 'Io e te' 'Soltanto amici' e altri brani indimenticabili, passando per 'La notte dei pensieri', che nell’87 gli fece vincere il Festival di Sanremo nella categoria “nuove proposte” e all’amatissima 'Cinque giorni', straordinario successo popolare e di vendite, presentato nel 1994 a Sanremo, entrato di diritto tra i classici della canzone italiana.

Il palco che accoglierà Zarrillo è ancora una volta quello del Teatro dell’Opera, dove si concretizzò il sogno di un gruppo di giovani lucerini di trasformare la propria passione in un mestiere, e in cui sono nate numerose e apprezzate professionalità nel mondo della musica e dello spettacolo che oggi arricchiscono la Strumenti e Figure tra cui proprio la Melos Orchestra, che nel 2021 è stata riconosciuta dal Ministero della Cultura, rientrando nei finanziamenti del Fus (Fondo Unico per lo Spettacolo) e rappresenta l’attività artistica di punta della Compagnia insieme al progetto del gruppo vocale Gospel Italian Singers.

Il concerto è organizzato in collaborazione con Murialdomani, Cdb produzioni e il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Puglia. Il costo del biglietto, con posto numerato, è di 20 euro. Per informazioni e prenotazioni, si può contattare il numero 06.92919780.