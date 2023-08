Michele Zarrillo alla festa della Madonna del Carmine di Accadia

In occasione del 96esimo anniversario dell’Incoronazione della Madonna del Carmine, ad Accadia fa tappa il tour estivo di Michele Zarrillo. L’appuntamento è per martedì 22 agosto alle 22 in piazza SS. Pietro e Paolo.

Artisticamente esordisce durante gli anni ’70 come chitarrista/cantante nelle cantine rock della periferia romana. Negli anni successivi si apre anche al mondo della musica pop ed esterna la sua forte vena compositiva firmando brani per importanti nomi come Renato Zero e Ornella Vanoni. Nell’87 vince il Festival di Sanremo nella categoria nuove proposte con il brano ‘La notte dei pensieri’.

A Sanremo ‘94 presenta ‘Cinque Giorni’ che si piazza quinta, ma diventa uno straordinario successo popolare e di vendite, entrando di diritto tra i classici della canzone italiana. La successiva tourne?e teatrale conferma il formidabile momento artistico di Michele Zarrillo che nel 1995 si dedica interamente alla composizione dei brani per il nuovo album che esce subito dopo Sanremo ’96, al quale Zarrillo partecipa con ‘L’elefante e la farfalla’ che dà il titolo al nuovo lavoro discografico in studio.

Gli anni successivi sono all’insegna di nuovi album, tour e partecipazioni a Sanremo (in tutto vi partecipa 13 volte), un concerto per celebrare i 30 anni di carriera (2009). L’ultimo album in studio è ‘Vivere e rinascere’ uscito nel 2017.