Luca Barbarossa in concerto a Mattinata

Torna ‘Mattinatese dell’anno’. Giunto alla sua quarta edizione, l’evento targato MonteSacroFestival e MattinataéXtraordinaria, si terrà giovedì 8 agosto in piazza Santa Maria della Luce e culminerà con il concerto gratuito di Luca Barbarossa e la Social Band alle 21.

Luca Barbarossa. Dopo la gavetta come musicista di strada in piazza Navona, nel 1980 viene notato da Gianni Ravera, che lo invita a partecipare al Festival di Castrocaro. In quell'occasione Barbarossa presenta il brano ‘Sarà l'età’ e vince acquisendo il diritto a partecipare al Festival di Sanremo nel 1981 dove canta ‘Roma spogliata’ e si classifica al quarto posto e primo tra i giovani. Da quel momento la sua carriera è in ascesa e firma diversi successi: ‘Via Margutta’, ‘Come dentro un film’, ‘L’amore rubato’, ‘Yuppies’, ‘Al di là del muro’, ‘Portami a ballare’. Dal gennaio del 2010 è il conduttore di ‘Radio 2 Social Club’, programma di Rai Radio 2.