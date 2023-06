Mario Biondi a San Severo con il suo 'Crooning Soon Tour'

Il ‘Crooning Soon Tour’ di Mario Biondi approda a San Severo. Il 3 dicembre l’artista siciliano sarà al Teatro Verdi per una delle tappe della tournée che lo sta portando in giro per il mondo a promuovere il nuovo album anticipato dal singolo ‘My favourite things’, cover del celebre brano cantato da Julie Andrews nel musical ‘The Sound of Music’ (‘Tutti insieme appassionatamente’) e da lui dedicato ai suoi nove figli.

Nel ‘Crooning Soon Tour’ Biondi proporrà i suoi brani più noti e introdurrà al pubblico quella che sarà la sua prossima opera discografica. Un progetto incentrato sul repertorio e sullo stile crooning che vedrà la sua inconfondibile voce al centro di un’atmosfera calda e intima. Uno stile che caratterizza la sua anima soul jazz e che sarà uno dei capi saldi del nuovo disco e dei nuovi spettacoli.

I biglietti saranno in vendita online sul sito www.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket e dal 4 settembre al botteghino del Teatro Verdi.