Torna il Premio Lirico Internazionale Umberto Giordano con tanti riconoscimenti e una giuria internazionale

Dopo la parentesi tarantina dell’anno scorso, torna in Capitanata e sempre sotto la direzione artistica della sua fondatrice Maria Paola De Luca, il Premio lirico internazionale Umberto Giordano giunto alla ventiduesima edizione.

Location di quest’anno ‘Il Palco in una stanza’ di Manfredonia, il salotto artistico e culturale voluto dall’Associazione di Promozione Sociale ‘Opera Talent’ costituita grazie alla volontà del soprano Francesca Rinaldi, direttrice di produzione dell’edizione 2023 del Premio.

L’appuntamento è per l’1 e 2 dicembre con le selezioni, mentre il 3 ci sarà il concerto dei vincitori. Ci sarà tempo fino al 25 novembre per far pervenire le domande di iscrizione. Il concorrente dovrà presentare 4 arie d’opera complete in lingua originale e chi eseguirà una o più arie di Umberto Giordano sarà selezionato per il Premio Giordano.

Diversi i premi in palio, grazie anche al coinvolgimento di prestigiosi sponsor. I primi tre premi sono rispettivamente a cura di Lions Club Monti Dauni Meridionali, U.L.M.M. e ‘Energia Uno’ di D'Antonio Andrea. Previsti anche il Premio Lions Club Umberto Giordano per la migliore esecuzione di un'aria giordaniana femminile, il Premio Soroptimist Foggia Young Female Voice, una borsa di studio per la migliore voce maschile intitolata a Leonardo De Luca, il concerto-premio ‘Mettiamoci all'Opera’ a cura di Marco Sizzi, il premio Masterclass con il soprano Francesca Rinaldi (con concerto per la stagione 2024 de ‘Il Palco in una stanza’) e il premio della critica.

Di caratura internazionale la giuria, formata da importanti nomi del settore, a partire dal Presidente, il soprano Katia Ricciarelli. Con lei Francesca Rinaldi, ma anche Adriana Molina (della prestigiosa ‘Adriana Molina. Agencia Artística’), Hyo Soon Lee (cantante lirica e docente AFAM), Paola De Simone (docente AFAM, critico musicale e musicologa), Agostino Ruscillo (docente AFAM, musicologo e direttore del ‘Coro lirico pugliese’) e Marco Sizzi (manager ‘Mettiamoci all’Opera). Ad accompagnare al pianoforte i solisti sarà Sabrina Trojse. Tutte le informazioni dettagliate per partecipare al concorso possono essere richieste scrivendo a premioliricogiordano@gmail.com.

“Quest'anno ci pregiamo di avere una presidentessa veramente di fama mondiale, Katia Ricciarelli, che ha scritto la storia del melodramma italiano e non solo. La giuria sarà composta da personaggi di altrettanta fama internazionale che hanno accettato con entusiasmo la richiesta di far parte di questa edizione. Un attestato di stima che mi lusinga e che, insieme alla sua longevità, evidenzia l’importanza di un premio che offre ai giovani talenti della lirica un trampolino di lancio importante, come dimostra anche la sfavillante carriera di alcuni dei premiati delle scorse edizioni” dichiara Maria Paola De Luca.

“Sono felicissima di poter ospitare il prestigioso ‘Premio Lirico Umberto Giordano’ – le fa eco Francesca Rinaldi, direttrice artistica de ‘Il Palco in una stanza’ – grazie alla sua ideatrice, appassionata ed instancabile Maria Paola De Luca. Si tratta di un sogno nel sogno vista la presenza di Katia Ricciarelli come Presidente di giuria, lei che è stata la madrina del mio debutto nell'opera con ‘La Boheme’ di Puccini nel ruolo di Mimì al Teatro Piccinni di Bari 30 anni fa. Lei è la storia del melodramma, è tra le ultime depositarie della tecnica e dell'espressione del canto e dell'opera”.