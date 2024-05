I Gemelli Diversi in concerto a Manfredonia

Prezzo non disponibile

I Gemelli Diversi arrivano a Manfredonia. Venerdì 16 agosto alle 21 la band sarà al Bonobo Beach per una tappa del tour estivo.

Gemelli Diversi. Si formano a Milano nel 1998 e spopolano in radio con una versione hip hop di ‘Dammi solo un minuto’ dei Pooh. Il loro primo album ‘Gemelli DiVersi’ supera le 130mila copie vendute conquistando il disco di platino Sempre nel 1998 il gruppo milanese apre tutti i concerti degli Articolo 31. Nel 2000 il secondo album ‘4x4’ viene certificato disco di platino. Dopo 6 album, nel 2013 si prendono una pausa e tornano in studio tre anni dopo con l’album ‘Uppercut’. Il 9 febbraio 2024 partecipano alla quarta serata del Festival di Sanremo in occasione della serata cover assieme a Mr. Rain cantando la loro hit ‘Mary’.