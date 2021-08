Canzoni, racconti ed emozioni da Lucio Battisti ad oggi. A Lucera, 'Mogol racconta Mogol'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

"Mogol racconta Mogol". Ovvero "Canzoni, racconti ed emozioni da Lucio Battisti ad oggi".

Un appuntamento imperdibile il cui protagonista assoluto sarà il Maestro Mogol, affiancato dalla Melos Orchestra diretta dal Maestro Francesco Finizio. Oltre al sodalizio Mogol Battisti, la carriera di Mogol si è intrecciata con cantanti del calibro di Mina, Mango, Riccardo Cocciante, Adriano Celentano. Una narrazione appassionata del grande autore Giulio Rapetti – Mogol – su canzoni, arte e talento, unita alla interpretazione delle indimenticabili canzoni eseguite dall’orchestra e impreziosite dalla voce e dalla presenza di Graziano Galatone, pugliese DOC, attore e cantante, una delle massime espressioni del “musical” italiano, ricordiamo la sua interpretazione di “Febo” nel Notredame de Paris di Riccardo Cocciante.

Sarà lo stesso Mogol a presentare i più grandi successi dello storico sodalizio musicale con Lucio Battisti ma anche le collaborazioni con i più grandi artisti della canzone italiana. “Siamo soddisfatti del successo iniziale dell’evento – spiega Francesco Cimmarusti, organizzatore dell’evento – dimostra quanto la canzone d'autore sia ancora oggi una risorsa imprescindibile. La presenza di Mogol, poeta e artista straordinario, in questo periodo particolare per via del covid, riesce a regalare momenti di leggerezza, di gioia e di spensieratezza, un segnale di rilancio per l’intero territorio.” Lo spettacolo è stato promosso dalla EGO di Francesco Cimmarusti attraverso la “Programmazione Custodiamo la Cultura” della Regione Puglia Assessorato Industria Turistica e Culturale con Teatro Pubblico Pugliese. L’evento si svolgerà il 10 agosto alle 21.00 nel cortile del Cineteatro dell’Opera. Ulteriori informazioni e prevendite al numero 06.92919780 o presso la libreria KUBLAI via Gramsci Lucera.