Lucera aspetta la festa di Santa Maria chiamando a raccolta i comuni vicini

Si chiama ‘Aspettando Santa Maria’ ed è il cartellone degli eventi in preparazione alla festa patronale di Lucera (la festa di Santa Maria Patrona si svolge dal 14 al 16 agosto), co-organizzato dal comitato feste patronali, dalla Diocesi di Lucera-Troia e dal comune.

I festeggiamenti sono iniziati lo scorso weekend con spettacoli per i più piccoli, l’inaugurazione della sede dell’Aps ‘5 Porte Storiche’, la sfilata dei gruppi storici locali, le esibizioni di sbandieratori e musici. Il prossimo e molto atteso appuntamento è quello del concerto di quattro corali della Diocesi in programma venerdì 23 giugno alle 20.30 nella Corte del Palazzo Vescovile in Piazza Duomo.

'Cori in coro', questo il titolo dell’appuntamento che riunirà la ‘Corale Santa Cecilia - don Eduardo Di Giovine’ di Lucera con i direttori Pasquale e Michele Ieluzzi, la ‘Corale Nuova Provenza’ di Faeto con il direttore Giulia D'Aloia, la ‘Corale Santa Cecilia’ di Biccari con il direttore Marina Ziccardi e la ‘Corale Santi Patroni - Don Rolando Mastrulli’ di Troia con il direttore Nicola Lupoli. Nel gran finale, per la prima volta in assoluto, i cori si esibiranno insieme.

Soddisfatto Francesco Finizio, presidente del comitato feste patronali: “È stato bello vedere tante famiglie e numerosi giovani ritrovarsi nel cuore della città per un vero e proprio anticipo di quelli che saranno i festeggiamenti di metà agosto a devozione all’Assunta, patrona di Lucera. Adesso ci prepariamo a un grande evento musicale, nel segno della condivisione tra territori limitrofi e della venerazione a Maria”.