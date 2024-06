Lucera aspetta Santa Maria con la 'Festa della Musica'

In occasione della ‘Festa della Musica’ promossa dal Ministero della Cultura e quest'anno ha come tema ‘La prima orchestra siamo noi’ dedicato alle bande musicali, Lucera festeggerà la musica con una due giorni all'insegna di musica e cultura e che si inseriscono nel programma di eventi ‘Aspettando Santa Maria’ che precede i festeggiamenti che in agosto si tengono in onore della Patrona di Lucera,

Sono sette gli eventi previsti nelle giornate del 21 e 22 giugno organizzate da Comune di Lucera, Diocesi Lucera-Troia, Archeoclub di Lucera sede ‘Minerva’, Archivio di Stato di Foggia, Comune di Serramonacesca, Associazione Strumenti e Figure e Comitato Feste patronali.

I festeggiamenti partiranno venerdì alle 17.30 nel Chiostro del Convento del Santissimo Salvatore con ‘La Festa della musica in Capitanata’ che si aprirà con i saluti istituzionali. Seguiranno gli interventi di Alfredo de Biase, coordinatore dell’Archivio di Stato di Foggia, che si soffermerà sul tema ‘Ministero della Cultura e la Festa della musica in Capitanata’, quindi di Giuseppe Trincucci, storico e divulgatore, che illustrerà le ‘Tradizioni musicali a Lucera tra Ottocento e Novecento’ e infine di Francesco Finizio, maestro e direttore d’orchestra, che tratteggerà il passaggio ‘Da Mancini alla Banda ‘Silvio Mancini’.

Alle 18.30, nel cavedio della Biblioteca comunale ‘Ruggiero Bonghi’ sarà inaugurata la mostra intitolata ‘Musica in Capitanata: storia e tradizione delle Bande musicali’ a cura di Alfredo de Biase e Anna Pia Urbano. Saranno esposti documenti storici, aneddoti, fotografie, cartoline, spartiti, strumenti musicali, con performance di arti visive dell’artista Salvatore Lovaglio e videoproiezioni a cura dell’Archivio di Stato di Foggia e dell’Archeoclub di Lucera sede ‘Minerva’. La mostra resterà aperta dal 21 giugno al 5 luglio nei seguenti orari: 9-13 dal lunedì al venerdì, 16-18 martedì e giovedì.

A seguire, alle 19.30, si terrà la presentazione della ricostituita banda ‘Silvio Mancini’ con l’esecuzione di brani musicali diretti dal maestro Antonello Ciccone. Al termine, la banda si dirigerà in corteo verso Piazza Duomo. Spazio alle voci alle 21.30 in Piazza del Duomo, nella Corte del Palazzo Vescovile, con la manifestazione ‘Cori in coro’, spettacolo canoro a cura della Corale Santa Cecilia – don Edoardo Di Giovine di Lucera diretta da Pasquale e Michele Ieluzzi, con la solista soprano Annarita Di Giovine-Ardito, e della Corale Santa Cecilia di Castelnuovo della Daunia. Nel gran finale, i cori si esibiranno insieme. Durante la serata saranno consegnati riconoscimenti alla carriera a Pasquale Ieluzzi, direttore della corale lucerina e ad Antonio La Piccirella, presidente onorario della banda ‘Silvio Mancini’.

Sono due gli appuntamenti del 22 giugno. Si comincerà alle 20.30 nella Chiesa Santa Maria delle Grazie alle Cammarelle con il Concerto dell’Orchestra da Camera di Lucera a cura di ‘Associazione Artecultura’, ‘Strumenti e Figure’ e ‘Associazione Risonanze’. Alle 22 in piazza Duomo, avrà luogo Power Drum Band, uno spettacolo musicale con la partecipazione in contemporanea di 15 batteristi.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.