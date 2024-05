Achille Lauro in concerto a Lucera in occasione delle celebrazioni in onore della Patrona Santa Maria. L’appuntamento è per domenica 11 agosto in piazza Matteotti alle 21.

Achille Lauro. Noto per i suoi lavori nell'hip hop, ha preso parte Festival di Sanremo nel 2019 con il brano ‘Rolls Royce’, nel 2020 con la canzone ‘Me ne frego’ e nel 2022 con ‘Domenica’, accompagnato dall'Harlem Gospel Choir. Il cantante prende il suo nome d'arte dall'omonimo armatore partenopeo, una scelta dettata semplicemente dall'associazione che in molti, quando era più giovane, erano soliti fare tra il suo nome di battesimo, Lauro, e il cognome, appunto, dell'armatore. Ha rappresentato San Marino all'Eurovision Song Contest 2022 con il brano Stripper.