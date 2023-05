Luca Provenzani e Fabiana Barbini in concerto a San Severo con le Sonate di Beethoven & Prokof'ev

Nuovo appuntamento con la cinquantaquattresima edizione della stagione degli ‘Amici della musica’ di San Severo. Sabato 6 maggio nell’auditorium della chiesa Sacra Famiglia di San Severo con inizio alle 19:45 ci sarà il concerto di Luca Provenzani (violoncello) e Fabiana Barbini (pianoforte).

I due musicisti proporranno un viaggio musicale che prevede la Sonata per violoncello e pianoforte op. 5 n. 2 di Ludwig van Beethoven e la Sonata in do maggiore per violoncello e pianoforte op. 119 di Sergej Sergeevi? Prokof'ev.

Coppia nell’arte e nella vita, Provenzani e Barbini hanno dato vita alla loro formazione da camera nel 1994 sotto la guida del maestro Franco Rossi, affermandosi fin da subito come uno dei giovani gruppi più interessanti attivi in Italia. Il duo può vantare premi nei maggiori concorsi nazionali e internazionali e una carriera che li ha portati ad esibirsi per istituzioni concertistiche in tutta Italia.

Nello specifico ha vinto diverse prestigiose competizioni cameristiche internazionali tra cui i concorsi Arama di Roma, il premio Trio di Trieste e Città di Castelfranco Veneto. Ha fatto numerose registrazioni radiofoniche per la Rai e si è perfezionato seguendo i corsi di Mario Brunello, Dario De Rosa, Mischa Maisky e Yo-Yo Ma.