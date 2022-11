Jo Carley and The Old Dry Skulls live at 'La traccia nascosta'

Mercoledì 30 novembre 'La Traccia Nascosta' ospiterà sul suo palco un indimenticabile concerto de 'Jo Carley e The Old Dry Skulls, sono un trio proveniente dall’Inghilterra, che combinano i ritmi voodoo ska del 1930 e il blues con la vecchia scena “Vaudeville” cabaret e avanspettacolo. Sono stati in tour per tutto il Regno Unito e nei migliori festival d’Europa.

In un spettacolo animato e insolito, la band cerca di divertire e attirare il pubblico portandolo con sè in un mondo 'underground' pieno di meraviglia, dove il macabro e l’immaginazione si fondono con gli elementi del Vaudeville, Skiffle, film horror immaginario, Early ska, Calypso, vecchio- Old timey Country, Rock n Roll e il blues.



La forza motrice è il set-up one-man-band di Tim con il Kick-tamburo, hi-hat e la chitarra mentre dolci melodie di Jo “la regina voodoo” incantano il pubblico, ciò che rende ancora più seducente il ritmo sono i passaggi di Jo da violino al mandolino al washboard, a chiudere il line up della band vi è James Le Huray al contrabbasso e banjo. Una band che dal meglio della loro musica nei live, Jo Carley & The Old Dry Skulls, un concerto da non perdere assolutamente!