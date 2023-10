A Torremaggiore apre la 'Bibliotech lab'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il giorno 12 ottobre 2023 alle ore 18,30 si terrà presso i locali della Biblioteca comunale De Angelis di Torremaggiore l’evento di presentazione del Progetto “BibliotechLab”, promosso dal Comune di Torremaggiore e finanziato da Arti Regione Puglia, nell’ambito dell’iniziativa di innovazione sociale e rigenerazione urbana delle Politiche Giovanili “Luoghi Comuni”, con ente gestore la cooperativa sociale Fortore Habitat, in partenariato con l’I.C. “Via Pietro Nenni”, l’I.C. “Sacco e Vanzetti”, e le associazioni Residenze Manauia A.P.S., Media 2BE, Borgo Antico O.D.V., Organizzazione Il Libro S.A.S..

L’evento si terrà presso la Biblioteca Comunale “M. De Angelis” all’interno del castello ducale, vedrà la presentazione delle attività dei laboratori previsti dal progetto e gli interventi del sindaco Emilio Di Pumpo, l’assessore alla Cultura Ilenia Coppola, della presidente della cooperativa Fortore Habitat Daniela Ugliola e dei partner di progetto.

BiblioTech Lab è uno spazio di ri-generazione che vuole riportare nella biblioteca i giovani e, attraverso laboratori multimediali e cross-innovation, creare uno spazio di riflessione, aggregazione e produzione culturale, in una logica di co-costruzione comunitaria. La biblioteca che fa sistema, un mezzo e non un fine; non solo luogo della conservazione ma agente del cambiamento sociale e culturale.

La proposta prevede un percorso di AnimAzione territoriale che, attraverso attività pratiche formative e ludico-ricreative, porti alla valorizzazione della biblioteca comunale come presidio territoriale di cultura e socialità, aperto alla comunità, spazio per la socialità e la creatività, capace di accogliere nuove modalità di diffusione dei prodotti culturali.

Uno degli obiettivi prioritari, condivisi l’amministrazione e l’assessorato alla cultura del comune di Torremaggiore, è di incentivare la fruizione della biblioteca e l’interesse per la lettura anche attraverso attività di promozione e produzione culturale. Il progetto sarà coordinato dalla cooperativa sociale Fortore Habitat vincitrice del bando che, insieme ai partner di progetto, darà vita ad una serie di laboratori che progressivamente coinvolgeranno la comunità con particolare attenzione alla popolazione giovanile che resta un target privilegiato del progetto.

I laboratori spazieranno dalla lettura animata alla produzione di podcast e programmi radiofonici ma anche laboratori di grafica/animazione/graphic design per la realizzazione di prodotti legati alla promozione del territorio. In programma anche diversi momenti per la presentazione di bandi ed opportunità rivolti ai giovani per promuovere lo Startup di impresa.

Il team che darà vita a questo progetto è composto dal presidente dott. ssa Daniela Ugliola, dal prof. e M° d’arte Francesco Alfonzo, dallo psicologo Francesco D'Andrea, dall'attore e regista Gigi Minischetti, dalla addetta alla segreteria generale Matilde Labriola.

A questi si aggiunge il giovane team della redazione Radio Smart, una web Radio Community output del progetto regionale Seme Semina la memoria, gestita interamente da studenti, tra i quali Andrea e Luca Brillante, Michele Ciavarella, Vito Cutaio, Ilaria D'Andrea, Adriano De Palma Domenico Di Donna, Nicola Di Noia,Giovanni Muscatelli, Umberto Nesta,Riccardo Petitti, Alessia e Valentina Vigilante. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo mail: bibliotechlab@gmail.com Comunicazione a cura del Team di progetto BibliotechLab