La talentuosa pianista Rita Marcotulli in Foresta Umbra per il secondo appuntamento di 'Green Note'

Continuano gli appuntamenti con il jazz esperienziale in Foresta Umbra. Dopo il reading di Corrado Tedeschi che, accompagnato al piano da Pasquale Stafano, ha raccontato l’incontro tra Miles Davis e Bill Evans, la rassegna ‘Green Note – Gargano Jazz & Food’ (ideata e coordinata dall’agenzia di comunicazione e promozione ‘Scopro’ con il sostegno del ‘Teatro Pubblico Pugliese’, del Ministero della Cultura e della Regione Puglia) si prepara ad accogliere Rita Marcotulli, una delle pianiste più talentuose del panorama musicale nazionale e internazionale.

Sabato 19 agosto all’Elda Hotel andrà in scena un concerto di piano solo per un viaggio immaginario che prende ispirazione dalla vita di tutti i giorni, dalla natura delle esperienze, dalla musica dei diversi colori del mondo e arriva a omaggiare il cinema e alcuni suoi popolari autori come Domenico Modugno e Pino Daniele in un percorso musicale imprevedibile e alternato con standard, improvvisazioni e brani nuovi.

L’appuntamento di ‘Green Note’, come da tradizione, sarà accompagnato da un’esperienza culinaria tipica, che unirà – grazie alla collaborazione con l’Elda Hotel e con lo chef Libero Ratti – i sapori e gli odori del nostro Gargano. Il terzo appuntamento della rassegna comincerà alle ore 20.00 con la degustazione esperienziale, mentre alle 21.30 - dopo i saluti istituzionali - andrà in scena il concerto di Rita Marcotulli. Il prossimo appuntamento è per sabato 26 con ‘Semi e radici’, uno spettacolo di danza contemporanea della compagnia Res Extensa. Gran finale venerdì 1 settembre con la tappa garganica del concerto ‘Big mama legacy’ del direttore artistico della rassegna Gegè Telesforo. Per partecipare alla rassegna è necessaria la prenotazione chiamando lo 0884.594685 o il 353.3039282, oppure scrivendo a info@eldahotel.it.

Chi è Rita Marcotulli.

Rita Marcotulli ha studiato al Conservatorio di Santa Cecilia musica classica con il Maestro Arnaldo Graziosi e con Susanna Spitanlick. Nel 1987 è stata votata come miglior nuovo talento attraverso un sondaggio della rivista ‘Musica Jazz’ mentre nel 1989 è entrata a far parte del gruppo di Billy Cobham con il quale si è esibita in tutto il mondo. In Italia, poi, ha collaborato con Ambrogio Sparagna e Pino Daniele e nel 1996 ha accompagnato Pat Metheny in un’esibizione al Festival di Sanremo. Per la colonna sonora del film ‘Basilicata Coast to Coast’ ha ricevuto il Ciak d’oro e il Nastro d’argento alla migliore colonna sonora.

Nel 2011 è stata insignita del David di Donatello per il miglior musicista (prima donna in assoluto a ricevere questo riconoscimento) e del premio Top Jazz come migliore artista del jazz italiano secondo la rivista ‘Musica Jazz’. Nel febbraio 2013 è stata membro della giuria di qualità del Festival di Sanremo condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, mentre nel 2019 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato a Marcotulli il premio onorario come Ufficiale della Repubblica. Sempre nel 2019, inoltre, è stata nominata come membro della Royal Accademy di Svezia istituita nel 1774 da Re Gustavo.