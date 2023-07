Giusy Ferreri torna ad esibirsi in provincia di Foggia

Per molti anni è stata la regina dell'estate almeno fino a quando artiste del calibro di Annalisa ed Elodie, non hanno preso il sopravvento conquistando il pubblico più giovane. Tuttavia Giusy Ferreri continua ad essere una delle cantanti della scena musicale pop, più apprezzate. Intramontabili i suoi successi racchiusi in 7 album.

Il 7 settembre l'interprete del successo di Rino Gaetano 'Il Cielo è sempre più blu' si esibirà a Cerignola, quando sul palco di Piazza Duomo porterà alcuni tra i i suoi brani che l'hanno resa celebre al pubblico: da 'Non ti scordar mai di me' a Novembre, da 'Il mare immenso' a 'Ti porto a cena con me', da Roma-Bangkok a 'Partiti Adesso', da 'L'amore mi perseguita' a 'Jambo', da 'Amore e capoeira' a 'Momenti Perfetti'