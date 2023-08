Giuliano Palma in concerto a Sant'Agata di Puglia

A Sant’Agata di Puglia mercoledì 16 agosto, in piazza XX settembre a partire dalle 22, arriva la musica travolgente di Giuliano Palma che porta nel borgo dauno una tappa del suo tour estivo.

Nel 1987 fonda i ‘Casino Royale’, gruppo musicale milanese con forte influenza ska e reggae. Nel 1995 collabora con Neffa nel disco ‘Neffa & i messaggeri della dopa’ e nel 1997 viene scelto dagli U2 per l'apertura dei concerti in Italia. Il 1999 è un anno di svolta per Giuliano Palma che lascia i Casino Royale per dedicarsi al progetto dei Bluebeaters che riunisce musicisti appassionati di rocksteady giamaicano e soul americano che reinterpretano brani d'autore e sconosciuti al grande pubblico. Il loro primo album esce nel 2000 e conquista il disco d’oro. Nel 2002 esce il suo primo album da solista ‘GP Gran Premio’.

Negli anni successivi continua l’avventura con i Bluebeaters, mentre come solista partecipa al Festival di Sanremo nel 2012 (‘Per sempre’ in duetto con Nina Zilli’) e nel 2014 (‘Un bacio crudele’ e ‘Così lontano’). Tra i suoi brani più celebri ci sono le cover di ‘Wonderful life’ (Black), ‘Che cosa c’è’ (Gino Paoli), ‘Tutta mia la città’ (Equipe 84), ‘Per una lira’ (Lucio Battisti), ‘Il cuore è uno zingaro’ (Nicola Di Bari).