A Palma di Maiorca le note di Prokófiev e Stravinski dirette dalla foggiana Gianna Fratta

Tappa spagnola per il tour internazionale della pianista e direttrice d’orchestra foggiana Gianna Fratta. Giovedì 11 maggio il suo ‘From Lebanon to Brasil’ farà tappa a Palma di Maiorca. L’appuntamento è alle 20 presso il presso il ‘Trui Teatre’ dove si esibirà nel concerto ‘Volga Mediterrani’ nel quale dirigerà l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, uno dei principali punti di riferimento sinfonici della Spagna, fondata nel 1988. In scaletta il terzo concerto per pianoforte e orchestra di Prokófiev e ‘Petrouchka’ di Stravinski.

Ad accompagnarla Alba Ventura, talentuosa pianista. Si tratta della penultima tappa di un tour (organizzato dall’associazione culturale ‘Musica Civica’ di Foggia con il supporto della Regione Puglia e del Teatro Pubblico Pugliese) che ha portato la Fratta a toccare città come Beirut dove ha partecipato all’inaugurazione della kermesse ‘Al Bustan International Music Festival’ e Sofia dove ha diretto la storica Orchestra Filarmonica di Sofia. Il gran finale a Goiania, in Brasile.