Fuochi di San Pio, c'è grande attesa a Stornarella: gran chiusura con il concerto dei Collage

C'è grande attesa a Stornarella per l'appuntamento più pirotecnico dell'anno: sabato 7 e domenica 8 torna l'appuntamento con 'I fuochi di San Pio', l'edizione numero sette del festival dei fuochi di batterie alla bolognese più grande d'Europa che si svolgerà a partire dalle 21 in via Ascoli Satriano, Zona Industriale.

I festeggiamenti si concluderanno con il ‘Rinasco Live Tour’ dei Collage. In scaletta i maggiori successi della band come ‘Tu mi rubi l’anima’, ‘Sole rosso’ e ‘Donna musica’. La formazione nata nel 1971 cerca fin da subito di farsi strada nel mondo della musica. Nel 1976 conquista la vittoria al festival di Castrocaro con ‘Due ragazzi nel sole’ che sancisce l'esordio ufficiale della band. Nel 1977 i Collage partecipano per la prima volta al festival di Sanremo con ‘Tu mi rubi l'anima’. Tra un tour e l'altro vanno al Festival di Sanremo altre tre volte e collezionano altri successi.

A gennaio 2022 un nuovo contratto discografico con l’etichetta Scarlet srl porta il gruppo a preparare un nuovo disco. Le prime 6 tracce vengono registrate a Londra al Rogue Recording Studio, alla ricerca di un nuovo sound e nuova ispirazione. In attesa di completare il lavoro viene pubblicato un primo singolo, ‘Accanto’. Il 2 giugno 2023 arriva ‘Rinasco’, il secondo singolo che punta a una rinascita definitiva del gruppo e che dà il nome al tour estivo.