Torna ‘Festival d’arte Apuliae' dell’associazione ‘Spazio Musica’

Riparte il ‘Festival d’arte Apuliae - Non soli ma ben accompagnati’, la rassegna organizzata dall’associazione ‘Spazio Musica’ e curata dal maestro Dino De Palma. L’attesissima manifestazione musicale, che quest’anno giunge alla sua 21esima edizione, si svolgerà dal 30 giugno al 25 agosto, sempre di domenica ad eccezione del consueto ‘Concerto della Pace’ del 22 luglio. Tutti i concerti saranno ad ingresso gratuito e si svolgeranno alle 21 nella Villa Comunale di Foggia. L’entrata è consentita fino ad esaurimento posti senza necessità di prenotazione a partire dalle 20.30 dagli ingressi laterali di Via Scillitani e via M. Mazzei (ex via Galliani).

Si comincerà domenica 30 giugno con ‘I will always love you’, un omaggio alla regina del soul pop mondiale, Whitney Houston. Il concerto è affidato all’Orchestra ICO ‘Suoni del Sud’, diretta dal maestro Agostino Ruscillo e con la voce di Angela Semerano, regalerà emozionanti interpretazioni dei più grandi successi di una delle artiste più iconiche e influenti della storia della musica.

Domenica 7 luglio sarà la volta di ‘Renatissimo’. Gli Ànema, con la partecipazione straordinaria di Enzo Decaro, renderanno omaggio a uno dei più grandi autori ed interpreti della scena musicale napoletana e italiana del secondo Novecento, Renato Carosone.

Domenica 14 luglio, ‘Vibrazioni mediterranee’, un concerto all’insegna del ritmo e dell’eleganza, in cui i colori e i profumi del Mediterraneo saranno il leitmotiv di un set completamente acustico che vuole coniugare ‘tribalità’ e raffinatezza attraverso l’utilizzo di strumenti a percussione tradizionali e caratteristici. Ad accompagnare gli spettatori in questo viaggi fatto di musica e parole, tra le grandi melodie e i ritmi del mediterraneo, la voce di David Blamires con Marco Zurzolo al sax, Antonio Onorato e Martino De Cesare alle chitarre, Paki Palmieri alle percussioni etniche e l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Angelo Nigro.

Lunedì 22 luglio si terrà il tradizionale ‘Concerto della Pace’ che annualmente si tiene in ricordo di uno degli eventi bellici più disastrosi di sempre, i bombardamenti che nell’estate del ‘43 devastarono Foggia. Ad esibirsi due notissimi artisti del panorama musicale italiano, Eduardo De Crescenzo e Julian Oliver Mazzariello. Il concerto ‘Avvenne a Napoli’ sarà un percorso nella canzone napoletana classica, dal 1800 al 1950, per raccontare alle nuove generazioni un miracolo che avvenne a Napoli, quando musicisti pregevoli e grandi poeti mescolarono i loro talenti e la canzone si fece Arte. In scaletta brani come Era de maggio, I’ te vurria vasa’, Luna nova e molti altri.

A seguire domenica 28 luglio, il concerto ‘Deep Purple Tribute’ sarà l’occasione per celebrare la musica dei Deep Purple. Sarà la band Strange Kind of Woman (SKOW), con l’Orchestra Sinfonica della Magna Grecia diretta dal maestro Valter Sivilotti, a far rinascere il rapporto tra rock e musica sinfonica, rilanciando una tradizione di cui i Deep Purple furono i pionieri assieme ai Beatles, a Frank Zappa, ai nostri New Trolls.

Domenica 4 agosto ci sarà ‘Ride bene chi ride a Napoli’, un originale progetto dell’attore e cantante sipontino Vincenzo De Michele che, accompagnato dall’ensemble ‘Suoni del Sud’, metterà in scena tutto quello che di Napoli fa sorridere.

Domenica 11 agosto sarà la volta di Francesca Leone & Guido Di Leone Quartet con ‘Historia do Samba’. Una serata coinvolgente e piena di ritmo in cui protagonista sarà la bossa nova. Il quartetto, costituito da rinomati jazzisti, interpreterà brani senza confini e senza età, spaziando dalle canzoni brasiliane a quelle di tutta l’area sudamericana.

La rassegna si concluderà, domenica 25 agosto con ‘Tango sensations’, un unico ed insolito viaggio nella storia del tango. Un’interessante sintesi tra il mondo sonoro del jazz e quello del Tango Nuevo. Sul palco un duo d’eccezione: Fabio Furia al bandoneon e Marco Schirru al pianoforte.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione socioculturale ‘Spazio Musica’ con il sostegno della Regione Puglia, ed è inserita nel cartellone di ‘Foggia Estate’ allestito dall’Amministrazione Comunale del capoluogo.