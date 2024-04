Tributo a Burt Bacharach con Karima e l'Ico Suoni del Sud

La terza stagione concertistica dell'Orchestra ICO Suoni del Sud prosegue con un omaggio a Burt Bacharach, il leggendario compositore americano scomparso nel febbraio del 2023. L’evento, una prima assoluta, si terrà venerdì 5 aprile alle 20.30, al Teatro Giordano di Foggia.

‘In Love with Burt Bacharach’, questo il titolo, è un concerto-spettacolo che ripercorre le tappe fondamentali della carriera del maestro di Kansas City attraverso le sue canzoni più famose, interpretate dalla straordinaria voce di Karima. La cantante livornese sarà accompagnata dall'Orchestra ICO Suoni del Sud diretta dal maestro Agostino Ruscillo.

La scaletta del concerto è un vero e proprio tuffo nel cuore della musica di Bacharach. Da ‘Do You Know the Way to San Jose’ a ‘Magic Moments’, da ‘Close to You’ a ‘Raindrops Keep Falling on my Head’ passando per ‘I'll Never Fall In Love Again’, ‘Alfie’ e ‘This Guy's in Love with You’, i brani in programma, arrangiati per l'occasione da Silvano Mastromatteo, sono una summa di melodie indimenticabili che hanno fatto la storia della musica pop.

A dare vita a queste canzoni sarà Karima, artista versatile e raffinata, che nel 2009 ha partecipato al Festival di Sanremo e ha aperto i concerti di Whitney Houston e di John Legend. La sua voce potente, che passa con disinvoltura da un genere all’altro, si adatta perfettamente alle atmosfere romantiche e sofisticate delle musiche del gigante del pop. Del resto, la cantante ha collaborato con Burt Bacharach che per lei ha scritto e prodotto brani dell’album ‘Karima’.

Lo spettacolo di venerdì sera è una sintesi tra la forma tradizionale del concerto musicale e quella del moderno storytelling. ‘In Love with Burt Bacharach’ è infatti anche un racconto. Lo show creator Massimo Giampiero Marsico intervallerà le esecuzioni musicali con aneddoti e storie sulla vita e la carriera di Bacharach, creando un'atmosfera intima e coinvolgente.

La terza stagione dell’Orchestra ICO Suoni del Sud è organizzata in collaborazione con il Teatro Umberto Giordano e il Conservatorio di musica Giordano, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia. La direzione artistica è di Ettore Pellegrino. Per informazioni, chiamare il numero 324.5912249.