Il violoncellista Gabriele Geminiani in concerto con la Ico Suoni del Sud

Il violoncello sarà il protagonista del settimo appuntamento della terza stagione dell’Orchestra Ico Suoni del Sud. Giovedì 2 maggio alle 20.30 il Teatro Giordano di Foggia ospiterà il concerto intitolato ‘700Cello’. L’evento vedrà la partecipazione del virtuoso Gabriele Geminiani, primo violoncello dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e dell’Orchestra Mozart di Claudio Abbado. Il musicistadi origine pesarese si esibirà come solista accompagnato dalla Ico Suoni del Sud diretta dal maestro Massimo Belli, noto violinista, direttore della Nuova orchestra da camera ‘Ferruccio Busoni’ e professore di violino al Conservatorio di Trieste.

Geminiani, riconosciuto come un interprete di primo piano sui palcoscenici italiani e internazionali, considerato uno dei violoncellisti più apprezzati della sua generazione, proporrà un omaggio a Franz Joseph Haydn. In programma ci sono due opere di fine Settecento del compositore austriaco: la ‘Sinfonia n.43 in Mi bemolle maggiore Mercury Hob I:43’ e il ‘Concerto n. 2 in re maggiore per violoncello ed orchestra, Hob:VIIb:2’.

La Terza stagione dell’Orchestra ICO “Suoni del Sud” è organizzata in collaborazione con il Teatro Umberto Giordano e il Conservatorio di musica Giordano, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia. Per informazioni sui biglietti, si può chiamare il numero 324.5912249.

Gabriele Geminiani. Ha suonato come solista con diverse orchestre di prestigio, tra cui l’O. R. T., l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e I Pomeriggi Musicali, sotto la guida di direttori di fama mondiale come Myung-Whun-Chung, Sir Antonio Pappano, Christoph Poppen e Kent Nagano. Ha inoltre eseguito in prima esecuzione italiana il concerto per violoncello e orchestra di Heinz Karl Gruber sotto la guida del compositore stesso e, per la prima volta nella storia dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il concerto di Friedrich Gulda sotto la direzione di Kristjan Järvi.