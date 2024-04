Al via la seconda rassegna dei 'Concerti aperitivo' di 'Suoni del Sud'

È pronta la seconda rassegna dei ‘Concerti aperitivo’ organizzati dall’associazione musicale ‘Suoni del Sud’. Saranno sette gli appuntamenti domenicali che si terranno nella sala Fedora del Teatro Giordano da maggio a dicembre. Ogni evento sarà seguito da un aperitivo che chiuderà la mattinata.

Si inizierà il 5 maggio con il suggestivo concerto spettacolo ‘La nota avvelenata’ con musiche dal Requiem di Mozart. Prendendo spunto da documenti, resoconti, notizie e testimonianze autentiche raccolte da Giacomo Fornari, l’attrice Nicole Millo guiderà gli spettatori in un labirinto ricco di colpi di scena e in grado di svelare il mistero della morte del compositore. Ad accompagnare la narrazione sarà l’Ensemble 131 che eseguirà le musiche per archi trascritte dal compositore Peter Lichtenthal dall’originale del Requiem KV 626 di Mozart. Uno spettacolo che vuole intrattenere raccontando una vicenda poco nota, ammantata da un mistero lungo oltre due secoli.

Si proseguirà il 19 maggio con il Trio Akorde composto dal soprano Antonella De Chiara, Armando Rizzo alla fisarmonica e Francesco D’Arcangelo al violoncello. Dopo la pausa estiva, i concerti riprenderanno il 6 ottobre con il Trio Metamorphosi seguito dal Duo Maclé il 13 ottobre. Il 27 ottobre sarà la volta del Duo Schiavo–Marchegiani, mentre il 10 novembre del Duo Gismondi-De Angelis. L’ultimo concerto è in programma l’1 dicembre con ‘Dall’Opera alla Danza, dal Tango al Jazz’ con Pietro Doronzo al flauto e Francesco Monopoli al pianoforte.

La rassegna è organizzata in collaborazione con il Teatro Umberto Giordano e il Conservatorio di musica Giordano, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia. Ogni concerto comincerà alle 11 con l’apertura delle porte alle 10.30. Al termine gli spettatori potranno godersi l’aperitivo offerto dal Bar Maluì presentando il biglietto d’ingresso. Il costo complessivo del ticket è di 8 euro, ridotto a 6 euro per gli abbonati alla stagione dell’Orchestra Ico ‘Suoni del Sud’. Per informazioni si può contattare il numero 324.5912249.