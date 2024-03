Roberto De Nittis riporta ‘Maè’ a Foggia per la stagione degli ‘Amici della Musica’

Torna a suonare nella sua città natale il pianista e compositore jazz Roberto De Nittis. Giovedì 21 marzo alle 20.30 (ingresso ore 20) sarà, infatti, ospite della 54esima stagione concertistica dell’Associazione ‘Amici della Musica’. Nella suggestiva cornice del Teatro Umberto Giordano, De Nittis riproporrà i brani del suo ultimo lavoro discografico dal titolo ‘Maè’ ispirato ad Umberto Giordano e al suo controverso rapporto con la città che abbandonò nel 1892.

Ad accompagnare il pianoforte di De Nittis, oltre all’immancabile toy piano, anche un ensemble interamente foggiana: Stefano Delle Donne (violino), Ludovica Martino (violino), Anna Lisa Sampietro (viola), Giovanni Narciso (violoncello), Giovanni Curci (flauto), Elena Di Cosmo (oboe), Alessandro Battista (clarinetto), Francesco Pio Russo (fagotto), Vincenzo Celozzi (corno), Luciano Pannese (contrabbasso), Antonio Cicoria (batteria). Ospite della serata, Gianni Iorio con il suo bandoneon.

“Tornare a suonare a Foggia – dichiara De Nittis – per me è sempre motivo di grande emozione e orgoglio. Ma questa volta è qualcosa di veramente speciale perchè avrò l’impagabile onore di suonare la mia musica, scritta e pensata per il Maè Umberto Giordano, al Teatro che porta il suo nome. Ricordo, con incredibile precisione, tutte le emozioni che ho provato ogni volta che ho avuto la possibilità di entrarci per suonare o semplicemente per ascoltare un’opera piuttosto che un concerto. Tornarci per gli Amici della Musica’, stagione concertistica a cui ho sempre partecipato negli anni in cui frequentavo il Conservatorio, mi inorgoglisce ancora di più”.

“Per l’occasione – spiega il musicista – suonerò ‘Maè’ in versione cameristica e i musicisti che saranno con me sul palco sono in qualche maniera parte sia del progetto (buona parte di loro ha partecipato alla produzione discografica) che del mio percorso di vita musicale e non. I primi passi nel jazz li ho fatti proprio con Luciano Pannese e Antonio Cicoria, così come non posso dimenticare di aver studiato solfeggio in Conservatorio con Stefano Delle Donne o di esser stato il pianista accompagnatore del diploma in corno di Vincenzo Celozzi. Insomma, è una grande occasione per poter fare musica con persone a cui sono legato da una vita in un luogo a noi tutti tanto caro. Durante la serata avrò l’onore di ospitare Gianni Iorio, Bandoneonista di chiara fama, che per me è sempre stato una grande fonte di ispirazione, un Maè”.

Il disco, pubblicato da Caligola Records, raccoglie 9 composizioni originali raffiguranti persone e situazioni che legano la vita del noto compositore al capoluogo dauno e che raccontano le sensazioni che proverebbe il Maestro Giordano oggi davanti alle scene di vita quotidiana e ai cambiamenti della sua Foggia.

“Sinfonico, corale, d’ampio respiro, con il jazz che fa da linea portante a un tema musicale che è profondamente lirico” (‘Musica Jazz’ di ottobre 2023), questo lavoro è stato prodotto in collaborazione con il Conservatorio di Musica Umberto Giordano il cui Auditorium nel 2022 si è trasformato in una vera e propria sala di incisione dove De Nittis ha registrato l’album insieme all’Orchestra Sinfonica Young del Conservatorio foggiano diretta dal Maestro Andrea Palmacci.

I biglietti del concerto sono acquistabili presso il botteghino del Teatro Umberto Giordano.

(foto di Roberto Cifarelli)